María, mujer de militar, sobre los casos de cambio de género en Ceuta: "De los que sé, sé que no son verdad"

"Abrumador". Esta es la primera palabra que pasa por la cabeza de María para describir lo que está ocurriendo en Ceuta, donde 37 militares han cambiado su género en los últimos meses. Uno de ellos es Juanjo, con quien hemos hablado en Y ahora Sonsoles.

Ella es mujer, hija y hermana de militar, por lo que sabe de primera mano lo que se habla dentro de los cuarteles. "Se está cometiendo un fraude de ley en toda regla", considera.

Y es que, según María, dentro de los cuarteles se dice que el motivo por el que cambian su género a mujer con entre 40 y 45 años es porque quieren salir y opositar a la Guardia Civil o policía.

"Si hablamos de suboficiales es por quedarte en la ciudad en la que estás y no separarte de tu familia", ha añadido. María ha confirmado, además, que los miembros de estos cuerpos cambian de género para mejorar sus condiciones laborales y no porque se sientan mujeres. "De los casos que sé, sé que no son verdad", ha afirmado.

María cree que esto es solo el principio, pues, según ella, Ceuta es una ciudad muy pequeña en la que si se hace algo se corre la voz. "Hay gente que tiene cara para hacerlo y otra que tiene principios", ha sentenciado.