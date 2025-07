María del Carmen perdió a su bebé y el trabajo por una picadura de abeja: "Me dejaron sola en el invernadero mientras me moría"

Tragedia en la localidad de Alcaine en Teruel después de que un hombre haya fallecido por la picadura de unas abejas.

El señor de 63 años se encontraba haciendo unas labores de saneamiento en una explotación apícola cuando unas abejas le picaban creándole una reacción.

Tras conocer esta noticia recordamos el caso de María del Carmen que perdió a su bebé y el trabajo por la picadura de una abeja mientras trabajaba en un invernadero. "Yo aquel día no se lo deseo ni a mi peor enemigo", empieza.

"Le comuniqué a la empresa que estaba embarazada para que me dieran la baja pero no me la dieron", sigue. Pero no solo eso, sino que cuando le picó el abejorro en su empresa la dejaron tirada hasta que su marido pudo llevarla al hospital. ¡Dale al play!