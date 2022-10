Mar Flores: "Estaba cenando y me entró un mensaje proponiéndome un trío"

En el debate de 'Y ahora Sonsoles' los colaboradores han contado sus experiencias con las tecnología a la hora de descubrir infidelidades. Mar Flores ha relatado una anécdota reciente, "yo la verdad es que recibo de todo en las redes sociales, es un horror" afirma la modelo. La colaboradora explica una situación que vivió cenando en un restaurante, "me entró un mensaje que decía, estoy impresionada, no se me gustas más a mí o a mi marido pero queremos proponerte algo" leyó Mar Flores en su móvil.

La modelo se quedó sin palabras ante el mensaje recibido, "¿What?" afirma Mar Flores. Miguel Lago bromea sobre la situación que vivió la colaboradora de 'Y ahora Sonsoles' , "la culpa es tuya por ser Mar Flores".