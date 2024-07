Maestro Joao, emocionado tras la muerte de su madre, Benita: "La tengo en mi corazón siempre"

El maestro Joao recibe hace tan solo unos días la peor de las noticias: su madre fallece. El vidente tiene que hacer frente a la pérdida de su madre estando de viaje a borde de un crucero y no consigue despedirse de ella.

Según dejó claro en su cuenta de Instagram: "Adiós mamá. El último vídeo que me mandaste decías "Vuelve pronto, por favor". Lo he escuchado mil veces, pero no sabía que serían las últimas palabras que te escucharía decir. Mamá, ya eres eterna".

Si hay algo que el maestro Joao nos ha transmitido siempre es el amor incondicional que siente hacia su madre Benita: "El día más bonito de mi vida fue el día que mi madre me miró y me aprobó".

La muerte de su pilar fundamental supone una enorme tristeza para el maestro que atraviese ahora la etapa más dura y complicada de su vida. Benita es y será para siempre su fuente de inspiración y le acompañará en todo momento.

Su mayor recuerdo ahora es su nombre, ya que hace apenas unas semanas, el maestro decide iniciar su transición de género, con toda la valentía del mundo.

A pesar de todo, el vidente cuenta con el apoyo de su pareja Santi Rubio, junto al que celebra ya cuatro años de amor y complicidad. Nos cuenta, en directo, como se encuentra tras estos días complicados.