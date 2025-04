La madre de la bebé presuntamente maltratada en la guardería de Torrejón de Ardoz: "La niña me llegaba con moratones"

Unos vídeos de una trabajadora en una guardería de Torrejón de Ardoz, en Madrid, han destapado los presuntos malos tratos que se producen en el centro.

Fue una joven que estaba de prácticas desde hacía tres días, que grabó a la presunta agresora, zarandeando y golpeando contra la pared a una niña. La bebé es la hija de Leidy.

La madre se ha mostrado muy afectada tras ver el video, asegurando que nunca sospechó de la guardería. "La niña a veces me llegaba con moratones, pero en mi mente no estaba sufriendo ningún maltrato", señala, "no estaba sospechando nada".

Entre lágrimas, Leidy teme que su hija haya sufrido ese tipo de violencia en numerosas ocasiones: "Las chicas que grabaron el video en dos días vieron hechos anormales y estaban preparadas, sabían que eso iba a ocurrir".

La trabajadora ya ha sido despedida y Leidy, junto al resto de padres, se unen para interponer una denuncia colectiva contra la guardería. ¿Conseguirán hacer justicia?