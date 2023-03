Kuru Villacieros, el empresario asaltado en su casa durante hora y media: "La palabra exacta es tortura"

Kuru Villacieros se vio envuelto en una noche de terror. Todo ocurrió en su casa, cuando este empresario expiloto de coches estaba cenando, sobre las ocho y media de la tarde, tres encapuchados llegaron y le asaltaron. Durante hora y media estuvieron allí, encapuchados y armados con pistola láser.

Utilizaron una violencia desmesurada, lo agarraron, lo tiraron al suelo y le dieron una paliza. Le robaron el reloj y querían saber dónde estaba la caja fuerte y, finalmente, se vio obligado a confesarlo.

Los asaltantes se llevaron miles de euros, joyas y el coche de este hombre de 73 años. Sin embargo, cometieron un error porque se cortaron y ahora hay sangre derramada por el suelo de su baño.

"La palabra exacta es tortura"

Ahora Kuru tiene el ojo destrozado y hay riesgo de que lo acabe perdiendo. Los médicos le han dicho que es favorable, pero aún es pronto para decirlo. El empresario ha estado en la Guardia Civil, que están con la investigación, y asegura que han mostrado mucho interés en el caso. "Ojalá cojan a los culpables", ha dicho.

En la urbanización hay, además, vigilancia y los agentes han establecido controles para tratar de encontrar a quienes han asaltado la casa.

"Yo creo que me ha tocado a mí", ha dicho. No cree que lo hayan estado investigando, sino que se lo han encontrado y que ellos no sabían nada de lo que había en la vivienda. "Insistían en la caja fuerte, pero en esta casa no hay", ha asegurado.

Kuru ha relatado cómo fue esa hora y media que duró. "La palabra exacta es tortura", ha dejado claro. El expiloto de carreras ha explicado que le metieron atado en la bañera, le encañonaron y le dijeron que si no colaboraba le darían otra paliza a su mujer y que lo pensara.

Durante este tiempo, que se le hizo eterno, Kuru solo pensaba en el tiempo de sus carreras de coche porque un piloto tiene que saber responder en milésimas, algo que aplicó a esta situación y le permitió reaccionar.

Su mujer, por su parte, está muy asustada, al igual que sus hijos. "Ojalá esto sirva para que no haya gente así en el mundo", ha dicho.