Piden justicia por Nuria, la cocinera asesinada por un preso en Tarragona: "Quieren depurar responsabilidades"

Nuria tenía 48 años y era la responsable del taller de cocina de una prisión de Tarragona. Sus amigos la definen como una persona familiar y muy amiga de sus amigos.

Sin embargo, hace 5 días un preso peligroso, que trabajaba en cocina con ella como método de reinserción, acabó con su vida.

Este interno cumplía una condena de 11 años de prisión por otro asesinato a otra mujer con un arma blanca. Los compañeros de Nuria no comprenden cómo se permitió el acceso a herramientas de cocina a un hombre tan peligroso.

La empleada incluso le contó a sus familiares que tenía miedo en el trabajo y sus compañeros aseguran que se quejó por escrito pero nadie lo atendió.

Los trabajadores de las prisiones de toda España se han concentrado para pedir justicia por Nuria y más seguridad en sus puestos de trabajo.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Pablo Martínez, sobrino de la cocinera, que ha asegurado que estamos ante una situación en la que se le han facilitado los medios a un asesino para volver a cometer un crimen.

Para ella, su tía Nuria era una gran persona. "Estaba enamorado de pasar tiempo con ella", ha dicho, y juntos habían disfrutado de muchos momentos juntos. A ella, ha asegurado, le encantaba la cocina y le encantaba ayudar a los demás y las segundas oportunidades.

En cuanto a la relación que mantenían el preso y su tía, considera que no tenían ninguna relación y que lo que se pretende es depurar responsabilidades y que es más fácil decir que estaban enamorados y no que la gestión no es buena y que falta seguridad en las prisiones.