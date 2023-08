Josu, en silla de ruedas y sin ascensor, lleva 18 años sin salir de casa: "Es como estar en una cárcel"

Josu y sus padres viven en Bergara (Gipúzcoa) en una casa antigua, sin ascensor y con unas escaleras bastante empinadas. Este joven se quedó en silla de ruedas hace 15 años tras una operación de trasplante de médula, y desde entonces apenas ha podido salir de casa.

En total, en estos últimos 18 años ha salido 100 veces por ocio, y estas son 6 al año. En 2023, solo ha salido en 3 ocasiones y esto le hace sentir como en la cárcel. "La prisión es más cómoda que esto", ha asegurado.

Hace 18 años que luchan por poner un ascensor en este bloque de apenas 4 pisos. Sin embargo, los vecinos nunca han querido y, a pesar de que la ley les obligó, no lo han instalado porque es muy caro.

Solo lo plantearon en una ocasión cuando se cayó por las escaleras la vecina del segundo. Josu, ha asegurado, ya no lo pide por no molestar a sus padres. "A mi padre ya no le pido que me baje a la calle, está ya mayor", ha confesado.

Ahora baja las escaleras con la ayuda de su padre, Jesús, que cada vez está más mayor y le cuesta más asistir a su hijo. Además, tiene miedo de cuando él ya no esté.

Fue en el año 2005 cuando pidieron poner el ascensor y la respuesta de los vecinos fue preguntar que por qué se habían comprado ese piso. Cuando lo hicieron, Josu todavía no estaba en silla de ruedas.

Por ley pueden hacerlo, pero no tienen el dinero, pues necesitan 60 mil euros por vecino. Una vez lo tengan, se puede obligar al resto de vecinos a que lo hagan. "Si ponen pegas se lleva por la vía judicial, y ya está", ha explicado Josu.

Este joven ha creado una recaudación de fondos para poder conseguir el dinero, y solo llevan 1.200 euros.

Pepa Romero ha hablado con una de las vecinas, y le ha ofrecido la solución de poner una silla, pero a Josu no le sirve porque no es independiente.