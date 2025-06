José Manuel Parada, acusado de colarse en una boda y agotar la barra libre: "Me pidió tomarse una copa y aparecieron 25"

José Manuel Parada aún se recupera del dardo que le lanza Bárbara Rey en sus memorias, pero no ha tardado en ser objeto de una nueva polémica. Esta vez, una mujer le acusa de colarse en su boda hace 20 años.

Los novios todavía le recuerdan a a él y a sus amigos, concursantes de Operación Triunfo, con quienes agotó la barra libre en un hotel de Murcia. Además, presentan pruebas donde se le puede ver dándolo todo en la fiesta.

"Me preguntó si podía tomarse una copa, eran 4 o 5... y de repente aparecieron 25", recuerda. Fue entonces cuando la barra libre se paró dos horas antes de lo previsto porque se quedaron sin bebidas.

Parada, que estaba alojado en aquel hotel porque había una entrega de premios en Murcia, ha reconocido que no recuerda aquella boda. "Yo no bebo, pero si quiere le hago un bizum", le ha dicho a la novia, entre risas.

"Lo único que no le perdono es que no me diera la enhorabuena", confiesa la novia. ¡No te pierdas el momentazo en el video!