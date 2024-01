Jacobo Ostos responde a las acusaciones de Gabriela Ostos: "Mi padre no quería ver a Consuelo Alcalá ni en pintura"

Mari Ángeles Grajal ha reaparecido visiblemente enfadada después de las acusaciones que Gabriela Ostos ha hecho en 'Y ahora Sonsoles' en plena guerra familiar.

Tras muchos años callada, la hija de Jacobo Ostos ha señalado a al doctora como culpable de no cumplir la última voluntad del diestro, que era darle a sus hijos un cuadro, una cruz y un capote. "Ella me dice que no a todas esas cosas", dijo.

La reacción de Mari Ángeles Grajal al ser preguntada por estos objetos ha sido pararse en seco y morderse el labio, lo que delata que ha intentado contenerse.

Sin embargo, los dardos de Gabriela no han ido solo dirigidos hacia la doctora, sino también a Jacobo Ostos, que ha visitado el plató de 'Y ahora Sonsoles' para responder a las acusaciones de su hermana.

"No tengo relación ni tampoco la quiero", ha dicho con respecto a sus hermanos por parte de padre, a quienes considera familia lejana.

Ha dejado claro, además, que es falso que Jaime Ostos hablase con Consuelo Alcalá. "Mi padre no tenía teléfono en el hospital", ha dicho, además de que, según él, no llevaba la alianza ni quería ver a la madre de Gabriela Ostos.

Mery, la pareja de Jacobo, ha asegurado que ella fue a la casa y que allí no faltaba nada. "Yo me he cargado la mudanza", ha dejado claro. Nacho Gay ha asegurado que Jaime Ostos Jr. defiende que había muchas cosas que no estaban en la casa cuando ellos llegaron.

Jacobo, sin embargo, lo ha desmentido todo.