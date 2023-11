Isabel Preysler reaparece pletórica y disfrutando de su soltería: "No hay ningún Napoleón, estoy muy bien"

Isabel Preysler ha reaparecido deslumbrante en el estreno de la película 'Napoleón' y sola, una imagen que no estamos acostumbrados a ver, pero que ya se ha convertido en habitual después de su ruptura con Mario Vargas Llosa hace casi un año.

La madre de la marquesa de Griñón ha optado por un traje negro y una blusa satinada en color crema y escote, un estilismo con el que ha demostrado que sigue siendo la reina de la elegancia.

Frente a los medios posó encantada y, además, la hemos visto más habladora que nunca y con mucho sentido del humor.

La gran ausencia, sin embargo, ha sido su hija Tamara Falcó, que ha preferido celebrar su 42 cumpleaños junto a Íñigo Onieva en Inglaterra. Y es que, desde que se casaron, la pareja no se ha separado ni un momento, y están disfrutando de su matrimonio viajando por todo el mundo.

Isabel Preysler, por su parte, después de 3 matrimonios, conoce perfectamente cuáles son los altibajos de una relación. "Están muy bien, pero claro estamos en el principio", ha dicho la celebrity, que, además, ha asegurado tener ganas de ser abuela.

Eso sí, ha desmentido que Tamara Falcó esté embarazada, aunque su madre está deseándolo.

La madre de la marquesa de Griñón también ha respondido a la posibilidad de que haya un nuevo amor para ella a la vista. "No hay ningún Napoleón", ha dicho, y no solo eso, porque además a Isabel Preysler no le apetece enamorarse.

Está claro que está disfrutando de su soltería y más pletórica que nunca.