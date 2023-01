Isabel Preysler reparte mucho amor a sus hijas en redes sociales, excepto a Tamara Falcó

Isabel Preysler puede no ser millennial, pero eso no va a impedir que esté presente en redes sociales y las use más de lo que nos imaginamos. Ella ha encontrado, a través de este método, la manera perfecta de conectar con sus seres queridos.

A todas las fotos de sus hijas de viaje les da ‘me gusta’ o incluso le comenta con corazones rojos. Y es que la empresaria tiene mucho amor que dar. Sin embargo, hay algo que no le gusta.

Preysler no ha interactuado con las fotos de su hija Tamara Falcó, sea la publicación que sea. Lleva desde el año pasado sin ponerle ningún corazón, algo que sí hace Íñigo Onieva. ¿Qué habrá pasado para que Isabel haya dejado de demostrarle amor a su hija a través de redes sociales?