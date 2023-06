Íñigo Onieva, señalado tras salir a la luz otra infidelidad a Tamara Falcó: "Me decía que ella no le ponía nada"

A nueve días de la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva, una supuesta amante ha roto su silencio para asegurar que tuvo relaciones con el joven en un local y en la casa de la marquesa de Griñón.

La agente de la agente de Policía Nacional ha relatado que se conocieron en Lula, el local en el que trabajaba el comprometido de Tamara. "Nos subimos al baño y pues imagínate", ha dicho.

Unos hechos que, asegura, ocurrieron en el mes de marzo de 2022, un affaire que llegaron a llevar a cabo incluso en la casa de la marquesa. Estuvieron allí hasta que Íñigo le dijo que a las diez llegaba la chica de la limpieza.

Según el testimonio de la joven, estas infidelidades ocurrían sistemáticamente. "Sabe llevar a las chicas, ya lo ha hecho mil veces", ha afirmado.

La joven ha dejado claro, además, que en los planes del empresario no había sitio para Tamara, pero sí se aseguraba muy bien de que no se enterase de nada.

Marta Guzmán, la periodista de la cadena de televisión que ha realizado la entrevista, ha explicado que la intención que hay detrás de que esta noticia haya salido ahora, cuando se conoce desde enero, es que así lo creían oportuno.

Además, ha dejado claro que va a haber más entregas de esta infidelidad. En primicia, hemos podido conocer un avance de la nueva publicación, en el que la agente asegura: "Él me decía que Tamara no le ponía nada y que no sabía por qué no le dejaba".

¿Peligran los planes de boda de Tamara Falcó?

¿Qué habrá hecho la marquesa después de esta noticia? No es la primera vez que la joven se enfrenta a una situación similar, ya que en el mes de septiembre salió a la luz la infidelidad de Íñigo Onieva, por lo que su boda se canceló días después de anunciarse.

Sin embargo, después de que la joven viese un cambio en el empresario, decidió perdonarle y retomar la relación, así como los planes de boda. La ceremonia está prevista para el 8 de julio... ¿Puede peligrar de nuevo su celebración?

Dani Carande ha explicado que ha hablado con el entorno de Tamara Falcó. "Esta infidelidad ya está perdonada", ha dicho, y es que esto ocurrió en el primer tramo de relación de la pareja.

Fue cuando se descubrió la infidelidad anterior, cuando el empresario le confesó a la marquesa de Griñón la infidelidad que acaba de salir a la luz.