Los inicios de Pablo López tocando en el metro de Londres: "No se paraba nadie nunca, yo era muy vergonzoso"

Pocas veces hemos vista a Pablo López sin su piano. A sus 40 años, se ha convertido en su mayor seña de identidad y ahora, en su nueva aventura televisiva, El Piano, el programa de La Sexta en el que formará parte del jurado junto a Mika y que estará presentado por Ruth Lorenzo.

Pablo López comenzó tocando en el metro de Londres mientras trabajaba de camarero, pero ahora forma parte de los grandes de la música en nuestro país. "Yo en Londres tocaba con guitarra, no me dejaban tocar el famoso piano de King's Cross", nos cuenta, señalando que no se paraba nadie a escucharle porque era muy vergonzoso.

Sin embargo, hace días, su gira se trasladó a Londres, a una sala cercana a King's Cross. "Fue el concierto de la venganza", asegura, entre risas.

Sus inicios con el piano se remontan a los 4 años, cuando Pablo López se enamoró del instrumento por casualidad y, desde entonces, no se ha alejado de las teclas, que se han convertido en su lenguaje propio.

La afición de Pablo le ha llevado a alcanzar el éxito, alzándose como un maestro del piano y de la música, que, ahora más que nunca, nos va a mostrar su amor por este instrumento. ¡No te pierdas su entrevista en el video de arriba!