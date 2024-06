El informe que detalla los pasos que han llevado a la detención del 'Yoyas': las visitas familiares, pistas clave

El Yoyas ya está en prisión para cumplir una condena de malos tratos después de pasar 1 año y siete meses fugado de la justicia. Ha sido arrestado esta madrugada. En Y ahora Sonsoles hemos accedido en exclusiva al informe policial.

Bea Osa ha explicado que no tenía movimiento bancario, pero ha sido gracias a la cobertura de la familia que han podido encontrar su localización. Vieron a su actual novia en una masía que supuestamente estaba deshabitada, además del padre, la hermana, el cuñado.

Entraban con bolsas y salían sin ellas, además de que acudió un camión de comida a domicilio para suministrar a Carlos Navarro lo que necesitara, unas imágenes que hemos visto en exclusiva.

Por otra parte, hace unos meses pudimos hablar con él en exclusiva en Y ahora Sonsoles y aseguró que no iba a cumplir una condena que no merecía. "Se han vulnerado todos mis derechos y no lo voy a permitir", aseguró, insistiendo en que tampoco iba a permitir que le quitasen su libertad.

Su detención se ha producido a alrededor de las seis de la mañana, cuando la policía ha echado abajo la puerta y se ha encontrado con él. Estaba sin camiseta y aparentemente tranquilo, sin oponer resistencia.

"Si hubierais llamado a la puerta os habría abierto", han sido sus únicas palabras, según hemos podido saber. Más de 30 efectivos y cinco vehículos oficiales han sido necesitados en esta detención.

A El Yoyas lo hemos podido ver con chándal y visiblemente delgado y pálido. La policía se lo ha llevado esposado después de 19 meses oculto detrás de ventanas dobles que mantenía cerradas y con las persianas bajadas.

Se había camuflado a la perfección y ni siquiera los drones habían logrado obtener una imagen saliendo de la vivienda. Su única compañía eran una bicicleta estática y una cinta para caminar. Esporádicamente, además, recibía la visita de su actual novia y sus familiares que le llevaban comida.