Dani Carande desvela qué importante invitado no acudirá a la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva

Ana Boyer está muy emocionada porque la boda de su hermana Tamara Falcó está cada vez más cerca y durante su fugaz aparición en Maridren se ha mostrado muy contenta y ha contado algún que otro detalle. “La estamos viendo complemente feliz y encantada”, ha asegurado.

Nosotros también tenemos muchas ganas de saber más detalles de cómo va a ser el enlace y sobre todo de conocer una de las mayores incógnitas de la boda: el vestido de novia. “Fui a su primera prueba”, ha dicho la joven, dejándonos con la miel en los labios.

Estamos a menos de tres meses y Ana aún tiene muchos preparativos por delante, incluido la ropa que se va a poner, que ha confesado no tenerla aún preparada.

Por otra parte, el periodista y colaborador Dani Carande nos ha contado muchos más detalles que la propia Ana Boyer le ha desvelado. Y es que Julio Iglesias no se sabe si está invitado o no, pero el que no va a ir, porque no ha ido a ningún enlace de sus hermanos es Enrique Iglesias.

En cuanto al vestido de novia, no hay telas aún según ha contado Ana Boyer, sino que solo hay boceto. Tampoco tienen a día de hoy las alianzas, porque todo el mundo se las quiere regalar y no sabe con cuál quedarse.