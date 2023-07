La historia de Bertín Osborne y Chabeli Navarro: cómo se conocieron y qué ocurrió cuando descubrieron el embarazo

Bertín Osborne continua en el ojo del huracán después de que Chabeli Navarro haya contado que ella se quedó embarazada del artista hace dos años, pero él la convenció para que abortase. Ambos mantuvieron una relación de unos meses que el artista niega.

En 'Y ahora Sonsoles' hemos accedido en exclusiva a una entrevista de Chabeli Navarro de octubre de 2021 en la que explica cómo comenzó su relación con el artista. Fue en el mes de mayo cuando la invitaron a una fiesta a la que acudió sin saber a quién se iba a encontrar.

"Me sentía sola, no podía contárselo a nadie"

"Mi sorpresa que estaba allí en la fiesta Bertín, Iker... varios personajes televisivos", explica en la entrevista. De hecho, fue el propio Bertín quien le abrió la puerta con un delantal puesto y bromeó con que ya tenía la comida preparada.

En esa entrevista, Chabeli asegura que el artista fue el alma de la fiesta. "Un tío genial y el más divertido de todos", asegura. Fue ahí, según cuenta, cuando empezó "el tonteo".

Además, allí conoció a una de las hijas del artista y no pasó nada más, solo que intercambiaron los teléfonos.

Tiempo después descubre que está embarazada de Bertín Osborne, y no tuvo duda de que el hijo era suyo. Al día después de saberlo le escribe al cantante para contarle la noticia. "Al principio me dice que siempre lo hemos hecho con cuidado", ha confesado, pero ella no había estado con nadie más.

La joven confiesa en esa entrevista que estaba muy nerviosa y no se lo podía contar a nadie. Entonces se reunió con él, que llegó en un coche con ventanas tintadas y estuvo "extremadamente cariñoso" con ella.

Chabeli dice que se sintió sola y nada apoyada en ese momento.

Una semana difícil para Bertín Osborne

Esta noticia la conocemos después de que, hace apenas una semana, conociéramos su futura paternidad a los 68 años junto a Gabriela Guillén, una joven con la que ha tenido unos meses de relación pero ahora están distanciados.

Además, también coincide con el embarazo de su hija Claudia Osborne de su segundo hijo, lo que significa que el cantante será padre y abuelo casi a la vez.

Estas noticias han provocado la reacción de muchos famosos y personas que conocen al artista, y en ‘Y ahora Sonsoles’ hemos podido escuchar la de Fabiola Martínez, que ha contado cómo piensa que se encuentra el cantante.