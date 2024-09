Hablamos con Bárbara Rey sobre sus fotografías con Juan Carlos I: "Nunca pensé que Ángel podría llegar a este extremo"

La aventura amorosa entre el rey emérito Juan Carlos I y Bárbara Rey estuvo en boca de todos. Sin embargo, no habíamos visto hasta ahora grandes muestras de cariño entre ellos.

El hijo de Bárbara, Ángel Cristo Jr., habría vendido, según la revista holandesa Privé, unas fotos íntimas de su madre con el rey emérito. Según nos ha contado Bárbara, estas fotografías las habría tomado alguien ya fallecido de su confianza, pero él se las habría robado.

La reacción de Bárbara Rey no ha tardado en llegar, cargando duramente contra su hijo: "Con esto se demuestra quién es". La vedette no guarda buena relación con Ángel Cristo Jr. y no es la primera vez que su hijo vende una exclusiva a sus espaldas.

"Me las ha sustraído para ganar dinero", ha advertido Bárbara, en exclusiva para este programa. Pese a que la vedette asegura que estaba al tanto de las imágenes y las guardaba, nunca pensó que su hijo llegaría a hacerlo público.

Bárbara ha confesado que no hay más imágenes y, aunque ella lo niega, Beatriz Cortázar ha señalado que esto es "solo el aperitivo", ya que habría material mucho más tórrido.

Pese a que el origen de las fotografías todavía es una incógnita, Bárbara Rey ha desvelado que fue alguien cercano a su familia quien las tomó, pero que ya ha fallecido. ¿Cómo terminaron las imágenes en manos de Ángel Cristo Jr.?