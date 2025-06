Habla un amigo de Salva, amante y cómplice de Maje: "No me lo creía, para mí era un buenazo"

El caso de Maje sigue impactando años después por lo retorcido de la historia: una esposa que planeó el asesinato de su marido con la ayuda de su amante. Salva, enfermero y muy querido por quienes lo conocían, asesinó al marido de Maje bajo su supervisión y planificación.

Ahora, Enrique, uno de sus amigos, ha decidido hablar públicamente, conmocionado aún por lo ocurrido. En sus palabras, se refleja el dolor de alguien que pensó conocer a Salva mejor que nadie.

"Cuando me enteré no me lo creía, aún me cuesta creérmelo", señala. Enrique describe a Salva como "una buenísima persona" y asegura que era de su total confianza, hasta el punto de montar un negocio juntos.

Como todos, la sorpresa fue enorme cuando se enteraron de que Salva había matado a un hombre. "Para mi fue un golpe duro", advierte.

Enrique no conocía de la existencia de Maje ni mucho menos de la relación sentimental que mantenían: "Tuve la suerte de no conocerla porque me la hubiera metido en el negocio seguro".

Hoy, su entorno sigue sin creer cómo Salva, a quienes algunos se refieren como "la mejor persona del mundo", pudo llegar a matar por una obsesión.