El guardés de Camilo Sesto revela la complicada relación que tenía con su hijo: "Las ha liado dobladas, él se lo ha pagado todo"

La reciente detención de Sheila Devil, la hija de Camilo Sesto, que antes se identificaba como Camilo Blanes, ha hecho saltar todas las alarmas. Como mayor de edad, si fuera considerada incapacitada, su madre Lourdes Ornelas tutelaría tanto su persona, como su enorme fortuna, heredada de su padre.

La relación de Sheila con su familia siempre ha sido complicada. Según nos cuenta Ángel Martín, nieto de los guardeses de Camilo Sesto, que vivió varios de sus episodios problemáticos, su padre sufrió mucho con él.

"Las ha liado dobladas", advierte, "su padre se lo ha pagado todo". Ángel asegura que Camilo Sesto siempre le intentó ayudar, pero llegó un punto en el que se le hizo imposible y tuvo que mandarle a México.

La gran fortuna de Sheila no pasa inadvertida para Ángel, que cree que es una de las razones por las que no se ha dejado ayudar. "Con una persona que no quiere ayuda, que tiene mucho dinero y pasa de todo, ¿qué haces?", pregunta.

Pese a que las fuerzas de Camilo Sesto se agotaban con los numerosos incidentes que protagonizaba su hijo, Ángel Martín deja clara una cosa: "Para que lo sepa todo el mundo: Camilo Sesto daría la vida por él".