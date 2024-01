Gabriela Guillén estalla ante la prensa en su primera salida tras el parto: "Solo quiero criar a mi hijo en paz"

Todas las miradas buscaban a Bertín Osborne en el tanatorio de Paco Arévalo, fallecido a los 76 años de manera inesperada, pero se convirtió en el gran ausente. El cantante no se despidió de su fiel amigo, pero sí dio explicaciones de su sonada falta.

"Yo no he podido estar ahí porque estoy con COVID, metido en la cama", ha dicho el artista. Una enfermedad que le ha impedido dar el último adiós a quien fue su confidente durante más de 40 años y con quien ha reconocido no haber tenido un buen final.

Y mientras él sigue desaparecido y sin saber si va a poder dar el concierto que iba a ser su primera reaparición pública tras el nacimiento de su séptimo hijo, vamos conociendo más datos del parto de Gabriela Guillén.

Paloma García Pelayo ha contado que el bebé es muy rubio y que hubo momentos de tensión en el parto.

El cordón umbilical se enrolló en el cuello del bebé y la modelo perdió el conocimiento del dolor, según ha explicado.

Las primeras imágenes de Gabriela Guillén

A Gabriela la hemos podido ver por primera vez desde que dio a luz y ha salido acompañada por su madre y una amiga con el carrito del bebé. Ante este movimiento, han llamado a la policía ante la presencia de la prensa y posteriormente ha hablado ante los medios muy descontenta.

"No voy a permitir más", ha dicho, pues asegura que no puede hacer nada por la presencia de las cámaras en su domicilio.

Además, ha dejado claro que no se encuentra bien y ha pedido respeto. "No puedo más, solo quiero criar a mi hijo en paz", ha rogado.