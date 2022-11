El futuro de Cristiano Ronaldo y Georgina, una incógnita por resolver tras las duras declaraciones del futbolista

El futuro más inmediato de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez es toda una incógnita sin resolver.

Los rumores apuntaban a que el futbolista y su familia abandonarían Inglaterra pronto, pero ahora que Ronaldo ha hecho unas declaraciones muy comprometidas a un medio inglés acerca del Manchester United, estas habladurías podrían hacerse realidad.

En la entrevista, el delantero asegura que en el club hace tiempo que no lo querían y que Erik ten Hag, el entrenador, no le merece ningún respeto. También asegura que no recibió el apoyo que buscó en el tema familiar, sobre todo cuando murió uno de los bebés que esperaba con su mujer.

Al club no le han gustado nada las declaraciones de Ronaldo, y ya se barajan diferentes sanciones a las que tendría que hacer frente. Eso sí, esperarán a ver la entrevista completa.

Para saber cuál será el futuro de Cristiano y su familia, tendremos que esperar a que acabe el Mundial de Qatar y ver cuál es el rendimiento del futbolista.