Así funciona el negocio de la gestación subrogada en Estados Unidos y España, donde es ilegal

Estados Unidos es el país desde donde más bebés nacidos mediante el métodos de gestación subrogada llegan a España y se registran en nuestro país. Sin embargo, no en todo el país funciona de la misma manera, pues en ciertos Estados es ilegal, en otros tienen condiciones diferentes…

En ‘Y ahora Sonsoles’ hemos investigado cómo funciona este negocio en Estados Unidos y, a golpe de click, encontramos agencias, packs, seminarios, e incluso catálogos de gestantes online. Todos los detalles están en internet, como, por ejemplo, la remuneración que reciben las mujeres.

La cantidad base que recibe una gestante son más de 41 mil euros, con un beneficio mensual de más de 200 y varios pluses: 700 euros en concepto de ropa de maternidad, 2747 si el bebé nace por cesárea y entre mil y 9 mil euros si pierde alguno de sus órganos.

Esto ha reavivado el debate de si esta práctica es un negocio o no.

Eso sí, no todo el mundo puede ser gestante, pues las candidatas deben cumplir una serie de requisitos como tener entre 21 y 44 años, no fumar ni consumir droga, tener un índice de masa corporal que no supere los 35 y haber sido madre previamente.

El proceso tiene un coste total en Estados Unidos de entre 150 y 200 mil euros.

¿Cómo funciona en España?

La gestación subrogada no es una práctica legal en España y según la nueva Ley del Aborto se considera que esta práctica es “violencia contra las mujeres”, además de prohibir todo tipo de publicidad que fomente este método.

Sin embargo, si buscamos en internet “gestación subrogada en España” aparecen decenas de resultados. Eso sí, se publicitan como empresas de programas de bienestar o abogado de derecho de familia. Es decir, han adaptado su modelo de negocio para así poder sortear la ley.

Estas empresas, al igual que ocurre en Estados Unidos, también organizan paquetes cuyos precios oscilan entre los 60 y 112 mil euros en varios destinos como Grecia, Praga o Georgia.

Hay muchas facilidades para realizar el proceso, pero, eso sí, es caro, pues las madres gestantes cobran entre 50 y 90 mil euros.