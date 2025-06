Francisco habla por primera vez de su hermano fallecido: "Llegó un momento en el que mi hermano quería ser Francisco"

Hace unos meses Francisco recibía una de las peores noticias de su vida: a su hermano Juan Ramón le habían detectado cáncer de páncreas. Una enfermedad que terminaba acabando con su vida a los 64 años.

En ese momento, el actor aparcaba todas sus diferencias y decidía hacerle un bonito homenaje en su cuenta de Instagram. "Siempre te llevaré en mi corazón. Nos dejas tristes con tu partida. Vuela alto hermano", escribía.

La carrera musical de Juan Ramón se desarrolló en paralelo a la de su hermano ya que desde los 12 años le acompañó en sus aventuras sobre los escenarios como guitarrista y manager.

Sin embargo, en 1988 el cantante empieza su carrera en solitario y ficha por el sello discográfico más importante del momento. Es ahí cuando graba su primer disco en solitario que fue todo un éxito. En 2015 cumple su sueño de montar un grupo Lyrico Vocal.

"No me gustan las despedidas", dice cuando Sonsoles le pregunta si se pudo despedir de su hermano. "Yo le llevo en mi corazón y sé lo que pasamos", asegura sobre los problemas que tuvieron y añade que: "El tiempo enfría la relación". A pesar de esto Francisco quiere dejar claro que no guarda ningún rencor a su hermano y que al final todo se arregló.