Pilar y José, enamorados a pesar de las críticas por su diferencia de edad: "Nos impidieron casarnos"

Se conocieron hace siete años de manera fortuita y desde entonces no se han separado. Fue durante unas fiestas de Jaca que Pilar y José bailaron por primera vez y desde ahí no se han separado. "Ella salió del baño y mis amigos me empujaron hacía ella", cuenta José.

Sin embargo, en su día a día viven rodeados de prejuicios de gente que no les cree por su diferencia de edad. "Hay gente que se ha tropezado con una baldosa por estar mirándonos", se queja ella. Pero Pilar asegura que tomar la decisión de divorciarse y apostar por su amor por José es lo mejor que le ha pasado en la vida.

La mujer vivió años de un matrimonio donde el amor escaseaba y ahora es feliz junto a un hombre 27 años menor que ella. "Yo me fui de casa y el 18 de julio estaba firmando los papeles para divorciarme", asegura Pilar.

Su familia lo acepta y sus hijos, casi de la misma edad que José, están encantados pero el resto de la gente no se cree su relación. "Yo no me meto en las cosas de ellos y ellos en las mías tampoco", cuenta Pilar. La pareja se ha querido casar hasta en dos ocasiones y en ambas han sido rechazados. "Nos trataron como si fuéramos delincuentes".

Hoy vienen a demostrar que el amor no tiene edad. ¡Mira el vídeo para conocer su historia!