Le estafaron 22 mil euros haciéndose pasar por un falso comercial: "Monté una feria y se fue sin pagarme nada"

Vecinos de distintas provincias de Andalucía, además de otros lugares de España, han sido víctimas de la estafa de Manuel Pinedo, un hombre cordobés de 68 años que, desde hace 5 años, se hace pasar por comercial de una radio creada para, presuntamente, estafar.

Su modus operandi consiste en ir pasando por diferentes comercios y bares para ofrecerles cuñas publicitarias, organizar ferias y otro tipo de servicios. Los trabajadores aceptan, le dan el dinero, pero esos anuncios no existen. "En el momento que lo pillas le está dando un infarto, que es mentira, por supuesto", ha asegurado un afectado

Los afectados han denunciado, pero, al ser unos fraudes en cantidades muy pequeñas, la policía no puede hacer nada.

Sin embargo, en ‘Y ahora Sonsoles’ hemos conocido el caso de Antonio Aguilar, a quien este señor llegó a estafarle con 22 mil euros por una feria que nunca se llegó a producir, un hecho que ocurrió en 2009.

Mientras tanto, el estafador sigue operando y estafando a la gente. "Dijo que me pagaría tras el evento, pero se fue y no me pagó", ha contado Antonio, a quien Manuel contrató para hacer el montaje de un evento. En el ayuntamiento le dijeron que había cobrado los 50 mil euros del patrocinio y se los había llevado.

Antonio, sin embargo, no se atrevió a denunciar porque tenía muchas deudas y no se podía permitir los gastos que esta denuncia conllevaba.