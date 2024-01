El entorno de Gabriela Guillén niega que la modelo baraje irse de España con su hijo: "No es una opción"

Las últimas imágenes de Gabriela Guillén han sido de la modelo llegando con su bebé y su madre a urgencias unos días después de dar a luz de su hijo junto a Bertín Osborne.

La joven, con aspecto cansado y un semblante abatido, ha pasado más de una hora en el centro antes de volver a salir, muy atenta a los papeles que le habían entregado dentro.

Las últimas declaraciones de Bertín Osborne sobre el nacimiento del bebé no consiguen esta vez que pierda los nervios, y es que Gabriela Guillén emitió hace unos días un comunicado en el que dejó claro que va a hacer lo que sea para proteger la intimidad de su hijo.

La modelo se encuentra superada y no es para menos, pues no cuenta con el apoyo del padre de su hijo, de quien no quiere oír hablar, tal y como le dijo a Beatriz Cortázar en exclusiva.

Además, después de dar a luz, la empresaria ha tomado dos decisiones muy importantes. La primera ha sido inscribir a su hijo en el Registro Civil con sus dos apellidos y, además, está sopesando la posibilidad de abandonar España y volver a Paraguay.

Carlos García López ha hablado con el entorno de la modelo acerca de la posibilidad de irse de España, algo que, según su amiga, no es una opción y no ha planteado.

Allí, Gabriela posee varias propiedades y aquí su clínica estética. Además, no necesita de ninguna ayuda económica para sacar adelante a su hijo y allí tendría el apoyo de su familia.

Ahora que ya ha dado a luz, se espera que el artista se realice la prueba de paternidad que ha pedido para verificar que el hijo de la modelo es suyo, algo que, según ha contado Paloma García Pelayo, ella va a dificultar.

Después de unos días sin saber nada de ella, Gabriela Guillén reapareció por primera vez en el portal de su casa visiblemente enfadada con los medios que se agolpan a la puerta de su vivienda.

"Solo quiero criar a mi hijo en paz", dijo la joven, sobrepasada por la situación.