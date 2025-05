La sorpresa de Julio y de David al descubrir quiénes son los traidores: "Os arrastrarán al infierno"

Los dos primeros jugadores de Traitors que han tenido que abandonar el Monasterio de Piedra son Julio y David. Antes de marcharse definitivamente, les hemos entregado un sobre con el que han descubierto la identidad de los tres traidores. Su reacción demuestra que se han llevado alguna que otra sorpresa.

Al que más ha podido dolerle descubrir esos nombres es a Julio, dado que ellos han sido quienes le han asesinado. "Mala gente", les ha dicho, añadiendo: "Os arrastrarán al infierno por todo lo que hicisteis". En cualquier caso, el profesor madrileño cree que, por haber sido su primera víctima, va a pasar "a la inmortalidad".

Por su parte, David no ha ahorrado en improperios y revela sus sospechas. "Vicky me hacía qué pensar, no me fiaba de ella", asegura. De Carlos, asegura que se dio cuenta ya durante la mesa redonda en la que fue desterrado, pero sin margen para la acción. "De Popeye no me lo hubiese imaginado", reconoce sobre el tercer traidor.