"Me enamoré de mi vecino y su ex se metió en medio": el mayor desengaño amoroso de Laura

Laura nunca ha tenido suerte en el amor. Aunque se casó muy rápido y formó una familia, después de mucho tiempo se dio cuenta de que era incompatible con su marido: "Estuvimos casados 27 años".

Dos años después de separarse, se reencontró por casualidad con un vecino de su antiguo bloque :"Fue una alegría tremenda". Con él, separado desde hacía 15 años, Laura recuperó la ilusión y se enamoró perdidamente.

"Los primeros años fueron una luna de miel" confiesa una Laura añadiendo que: "Nunca me había fijado, pero al reencontrarnos nos enamoramos".

Cuando todo parecía ir bien, la exmujer de él se metió por medio: "Me llamaba por teléfono, me insultaba, etc. y llevaban 15 años separados". Esta no soportaba que fueran felices juntos y, finalmente, él tuvo que posicionarse y la dejó.

Tras tantos desengaños, Laura no consigue volver a creer en el amor. Ahora, ha decidido centrarse en su carrera como escritora y pintora. ¡No te pierdas su historia en el vídeo!