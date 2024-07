Empadronan a un okupa en su casa sin su consentimiento: "Estoy viviendo en casa de mi padre"

Cati compró una casa con la intención de reformarla con su marido. Sin embargo, la vida no quiso brindarles esa oportunidad, su marido falleció y no pudo cumplir su sueño.

Por ese motivo, decide conversar la vivienda intacta, hasta que un día se encuentra con un okupa que reside en ella: "Yo no tengo casa, no tengo familia" a lo que Cati responde: "Yo voy a Marruecos, en tu país y a mí no me dejan entrar en una casa que no sea mía y menos si no pago".

"Es que es triste que no puedo yo entrar y que no te pueda echar a ti" señala una indignada Cati que no da crédito con la situación que le ha tocado vivir.

Lo peor es que el Ayuntamiento de Palafregell lo ha empadronado en la propiedad de Cati sin su consentimiento: "Figura inscrito como residente del Padrón Municipal a todos los efectos", señala el certificado de empadronamiento.

Por si fuera poco, a parte de quedarse con la casa de Cati, no dedica ni un solo segundo a cuidarla. El hombre vive en condiciones insalubres: "¿A ti te parece normal cagar aquí en un agujero con un pozo que está a dos metros?", le pregunta Cati.

Cati solo quiere que este okupa se vaya y deje en paz la propiedad que con tanto cariño compró con su marido.