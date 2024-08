Dora Gálvez, con alopecia autoinmune, reivindica la existencia de mujeres calvas en la sociedad: "Yo me odiaba"

La vida de Dora Gálvez cambió para siempre cuando una alopecia autoinmune se llevó su melena pelirroja. Ahora está contando su historia para reivindicar la existencia de las mujeres calvas en la sociedad.

Todo comenzó hace 3 años y medio, cuando Dora se enfrentó a un cambio de vida radical: una mudanza por amor, la adaptación a un nuevo entorno, la llegada de la pandemia y la maternidad. Esto se transformó en una tormenta de estrés que desembocó en una alopecia total.

En ese momento, las cejas, que ahora son pegatinas, y la peluca se convirtieron en una cárcel pues sentía la presión social de llevarla. Por eso, Dora decidió contar su historia y compartir su proceso, tanto el de derribo como el de reconstrucción, como ella misma dice.

El proceso fue largo y llegó un momento que se rapó. Y es que esto le afectó mucho psicológicamente, hasta que un día se dio cuenta de que no podía seguir así. Se rapó y decidió salir de inmediato a la calle. "Si no lo hacía entonces no lo iba a hacer", ha dicho.

A pesar de que decidió no llevar peluca, para el día de su boda se compró una y estaba contenta. Sin embargo, consideraba que era una cárcel para ella y no se sentía ella, por lo que decidió no ponérsela.

En el trabajo también tuvo algún que otro problema. Uno de ellos fue que, cuando iba a firmar un contrato, le preguntaron si el tratamiento le iba a dejar ejercer. "Me dijeron que si quería trabajar me tenía que tapar para no herir la sensibilidad de los clientes", ha dicho, por lo que rechazó el puesto.

Cuando salió del despacho, además, vio que había un hombre calvo. "Esto fue un paso hacia delante", ha afirmado.

En Y ahora Sonsoles conocimos el caso de Jihane Benassar, una joven con alopecia que con tan solo 4 años esta joven empezó a perder su pelo, y, aunque durante muchos años de su vida trató de ocultar su enfermedad, consiguió superar sus miedos y ahora es un ejemplo.