Destrozan un bar donde sus empleados son extranjeros y con riesgo de exclusión social: "Primero los del pueblo"

La cerradura rota fue un primer aviso que le dieron. Ya que, en su interior, estaba lo peor: Todo el restaurante estaba destrozado.

De esta manera, el sueño de Chemade Isidro, y de todo su equipo acaba haciéndose añicos.

"Máquina de tabaco, refrescos tirados, todo por el suelo. Hacer daño por hacer daño", es lo primero que nos ha confesado Chema.

"A parte del dinero había chuletones y han volado. 450 euros en la caja", ha querido puntualizar el afectado.

Para ello no es solo un robo, es otra consecuencia más de la discriminación, dice, que sufren por parte del pueblo de Trillo en Guadalajara.

"En invierno os vais a enterar, nos vamos a encargar nosotros", confiesa que ha sido una de las amenazas que ha recibido.

El motivo podría deberse a sus empleados: "dominicanos, marroquís, que han venido en patera, que han tenido problemas, chicos de la calle para que no estén delinquiendo", confiesa Chema.

Este era el proyecto de Chema, ayudar a jóvenes en riesgo de exclusión.

"Ningún chico de los nuestros ha creado problemas en el pueblo"

"Es insoportable, he dejado mi pasado, mis seres queridos, he venido a buscarme la vida y ves que te la gente no te quiere, no te apoya", confiesa Oussama, de 21 años.

Antes del robo también les llenaron el baño de heces y aseguran que los malos gestos han sido continuos.

"Le tiraron el dinero en la barra, no en la mano. Cómo si fuera un animal", añade Oussama.

Un vecino de la localidad confiesa que le molesta que sean marroquís: "A mi claro que me molesta. Primero los del pueblo".

No es la primera vez que en 'Y ahora Sonsoles' te hemos contado una situación de racismo que se ha vivido en nuestro país.

Athenea, Miss España, vio como no pararon de llegarle mensajes nada más que la gente se enterara de que nos representaría en Miss Universo, aún siendo española.

Aunque, eso sí, la mayoría de los vecinos niega que sea un problema de racismo.

En 'Y ahora Sonsoles' hemos querido hablar en directo con Chema de Isidro quien ha dejado claro que: "Antes de llegar, una parte del pueblo ya se puso en contra".

Su implicación es tal que incluso les paga la vivienda para que puedan hacer vida normal.

"Después de tantos insultos, ya no puedo más"

Chema de Isidro acudió a la Policía nada más empezó a notar que las cosas se ponían feas, aunque su respuesta no fue la mejor, por lo que decidió denunciarlo a través de la prensa.

"El racismo está en que te dicen que bonito lo que haces, pero aquí no lo hagas" ha dejado caer sobre los signos de racismo que se pueden entrever.

La versión de los vecinos en directo en 'Y ahora Sonsoles'

También hemos conectado con Marina Sandoval y con los vecinos del pueblo para conocer ambas versiones.

Un vecino ha comentado que se ha sentido ofendido por los comentarios que ha realizado Chema de Isidro sobre un posible racismo: "Ha ofendido al pueblo".

"Hay otros locales donde se nos da mejor servicio", ha querido añadir dicho vecino.

Respecto al día que hubo heces en el baño del local, quién ha hablado en nombre de todo el pueblo, ha querido matizar que se debe a una fiesta tradicional de la localidad.

Sin embargo, Chema de Isidro lo tiene claro y señala que no ha sido ese día.

Erika, una vecina que llegó de Honduras, ha querido ponerse al micrófono de 'Y ahora Sonsoles' para manifestar que nunca ha sentido racismo.

El Alcalde de la localidad señala que "ha estado difamando al pueblo".