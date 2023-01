Los abogados de Dani Alves, reunidos para recurrir el ingreso en prisión del futbolista

Carlos Quílez ha informado de que sus abogados están reunidos para presentar un recurso. Eso sí, el equipo de abogados no es el mismo. Por un lado, hay un equipo de abogados brasileños, también está la abogada que ha llevado el caso hasta ahora y, por último, uno de los despachos de oro de Barcelona.

Y es que desde las próximas horas este despacho será el encargado del caso de Dani Alves. Entre los tres, están terminando de perfilar el documento de recurso, que será presentado en cuestión de horas.

Sin embargo, el periodista ha asegurado que en rara ocasión un juez se desdice de lo que ha dictado días anteriores. Uno de los argumentos que se prevé que dé para recurrir su ingreso en prisión es recurrir que hayan alegado que hay riesgo de fuga, cuando fue el propio futbolista quien declaró cuando le requirió la policía. Además, habrá que ver si el esperma que ha sido hallado en la ropa de la chica corresponde con el ADN del brasileño.

Dani Alves ingresó en prisión el pasado viernes por una presunta agresión sexual que habría tenido lugar en una discoteca de Barcelona el pasado 30 de diciembre.

El futbolista lleva ya más de 72 horas en la cárcel, aunque ha cambiado de la prisión Brians 1 a la Brians 2, para mantener la seguridad del periodista. Ingresó después de que, en su declaración, el brasileño diese hasta 3 versiones diferentes de lo que ocurrió esa noche. En un primer momento, Alves aseguró que no conocía de nada a la joven.

Sin embargo, no era creíble porque en las imágenes se ve claramente cómo interactuaron. Tres horas más tarde, después de que la policía le diga que han encontrado semen en la ropa de la joven según ha contado Carlos Quílez, dijo que sí la conocía, pero que ella se le había abalanzado en el baño y que mantuvieron relaciones, pero fueron consentidas.

Ahora el brasileño ha pedido dar una cuarta versión de los hechos. La víctima, sin embargo, no ha cambiado la declaración en ningún momento, y detalló de manera minuciosa lo que presuntamente ocurrió aquella noche.

Además, afirma que accedió a ir con él porque no sabía que se dirigían a un lavabo. “Él sólo me decía que no me podía ir y que tenía que decir que yo era su putita", ha dicho.

La joven ha rechazado cualquier indemnización y ha dado un detalle que podría delatar al futbolista: un tatuaje de una media luna que tiene en el abdomen.