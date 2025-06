El cura de Benalmádena estalla contra el alcalde: "Me habéis jodido el verano de bodas con las obras"

Las obras suelen ser muy molestas, pero más aún si estás en mitad de tu boda. Esto es lo que trata de explicar José Morales, un párroco de Benalmádena (Málaga) que ha visto todos los exteriores de su iglesia levantados.

"Me habéis jodido todo el verano de bodas", advierte el párroco en un audio al alcalde, "no me habéis avisado".

Según nos cuenta, las obras en el suelo impiden que los novios puedan acceder con el coche a la iglesia y estos deben saltar por encima de los cascotes si se quieren dar el 'sí quiero'. "¿Ahora qué les digo yo a los novios?", pregunta.

Aunque la indignación del padre Morales en el audio fue fruto de la confianza que tiene con el alcalde, asegura que no se esperaba encontrarse la plaza tan derruida. ¿Conseguirá el cura sacar adelante las bodas de este verano?