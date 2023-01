Los consejos de Carlos Quílez para detectar a tiempo la estafa de los falsos instaladores y no caer en la trampa

Para poder detectar a tiempo las estafas, hay que tener claras una serie de cuestiones que Carlos Quílez ha recordado en el programa y que son fundamentales para evitar caer en la trampa. En este caso, el periodista se refiere al fraude que se produce cuando unos falsos instaladores llegan a una vivienda afirmando que van a reformar o revisar algo.

Lo primero que hay que hacer es desconfiar de todas aquellas inspecciones no programadas. "Si no lo hemos apalabrado, no hay que fiarse", ha dicho. Además, es vital pedir la acreditación a esas personas que se presentan en casa, y sería mucho mejor si se puede corroborar con el DNI. Aún así, la acreditación puede ser falsa, y el carné de identidad sirve para cotejarla.

"Con todo esto, los malos van siempre un paso adelante", ha dicho. También es importante que, sobre todo la gente mayor, mantenga ese punto de desconfianza, aunque sin que se vuelva paranoico.