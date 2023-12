Bertín Osborne habla tras meses de silencio: "No he atracado ni he hecho nada de lo que arrepentirme"

Bertín Osborne ha concedido una entrevista en la que se ha pronunciado sobre la presión mediática a la que lleva meses sometido, algo que le hizo estallar también hace apenas unos días.

El artista ha asegurado que para él un día ideal es estar tranquilo en el campo, por lo que todo este tiempo en el foco mediático lo ha "toreado" con "la mano izquierda y la mano derecha", ha asegurado. "Ha habido un de repente un maremoto cuyo origen desconozco", ha dejado claro.

Por primera vez desde hace meses el artista se ha pronunciado indirectamente, además, sobre su próxima paternidad, pues Gabriela Guillén sale de cuentas el 31 de diciembre de su primer hijo, algo que espera con mucha felicidad.

"No he atracado ni he hecho nada de lo que tena que arrepentirme", ha dicho. También cree que la prensa no ha sido justa con él y pensaba que la imagen que se tenía de él era la de un degenerado. "Como no lo soy les advertí que si seguían empezaríamos con problemas más serios", ha recordado.

Otro asunto que ha tratado Bertín Osborne después de muchos meses de silencio ha sido el estado de salud de su padre, motivo que le obligó a ausentarse de un evento benéfico.

Ha asegurado que está mejor y que lo que ocurrió fue que le mandaron unas medicinas que no le sentaron bien y le dieron una reacción algo más grave.

Pero Bertín no solo ha hablado de lo personal, sino también de su nuevo disco, estrenado el pasado 8 de diciembre. El artista ha confesado que se ha inspirado en José Alfredo, con el que se compara musicalmente.

Las declaraciones de Gabriela Guillén

Estas declaraciones de Bertín Osborne llegan apenas un día después de que Gabriela Guillén haya hablado en exclusiva con Nacho Gay acerca de asuntos como las frases que publica en sus redes sociales.

Aunque ha dejado claro que son de autores, considera que al artista le van "como anillo al dedo". Además, ha dejado claro que el cantante no es un caballero y que aún no le ha llegado la petición de la prueba de paternidad.