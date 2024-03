Bertín Osborne, demandado por Gabriela Guillén tras no obtener respuesta del artista al burofax

Gabriela Guillén ha mostrado por primera vez una imagen de su bebé, hijo de Bertín Osborne, en redes sociales. Una tierna fotografía de la mano del pequeño mientras su madre le acaricia cuidadosamente y con todo el amor del mundo.

Una imagen que ha ido acompañada de un bonito mensaje: "Mi todo", ha escrito la modelo. Han tenido que pasar tres meses para que Gabriela presuma en sus redes de la experiencia de ser mamá primeriza.

Desde el nacimiento, el bebé se ha convertido en su pilar fundamental. Sin embargo, la modelo ha mantenido un silencio absoluto acerca de la demanda de paternidad y el polémico burofax que supuestamente la ha enviado al cantante. "He decidido no hablar del tema", ha dicho.

Beatriz Cortázar, sin embargo, ha contado en exclusiva que el burofax está enviado y Bertín lo ha recibido, pero no ha respondido. Este era el paso previo para tratar de conciliar y evitar así un procedimiento judicial, ha explicado la periodista.

Este burofax, por tanto, no era la demanda de paternidad, sino el paso previo y, como no ha habido respuesta, se ha iniciado el proceso de demanda. "Ya se ha interpuesto la demanda en el juzgado", ha dicho, pero todavía no se le ha notificado al artista.

Esta demanda, según ha contado Beatriz Cortázar, se ha llevado a cabo en Alcalá de Guadaíra, que es donde vive Bertín Osborne.