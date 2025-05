La mosca negra muerde y se alimenta de tu sangre, estos son los lugares donde es una plaga en España.

No pica, muerde. No pica, sino que genera dolor intenso. No pica, sino que rasga la piel porque tiene la boca en forma de sierra. Así actúa la mosca negra en España, el insecto que inyecta anestesia cuando te muerde para que no te des cuenta de que te está atacando y así no puedas espantarla.

¿En qué zonas es una plaga?

La Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES), lanza una alerta: una nueva plaga se ha localidad en España este verano. La mosca negra se reproduce especialmente en zonas húmedas, por ejemplo en las orillas de los pantanos y los ríos es más frecuente que puedas recibir el ataque de la mosca negra. Aparece especialmente, entre la vegetación. Ahora mismo según SEMES, las zonas de España que más se están viendo afectadas por esta plaga son: La Comunidad de Madrid, Cataluña, Aragón y Murcia.

¿Puede transmitir enfermedades?

La mosca negra se alimenta de la sangre del animal que muerde, en este caso un ser humano y su mordedura tiene efectos. Así puede reproducirse y poner sus huevos. Según los expertos consultados la mosca negra en Europa no supone un riesgo elevado en la transmisión de parásitos o enfermedades infecciosas. Eso no quita que potencialmente si puedan, igual que lo hacen losmosquitos con enfermedades como la malaria incluso en España, suponer un riesgo de salud pública en otras partes del planeta.

¿Cómo me protejo?

Lo primero si vas a caminar cerca de la orilla de ríos en Madrid, Cataluña, Murcia o Aragón, es protegerse con un insecticida cutáneo, se recomiendan especialmente aquellos que tengan aceites de eucalipto o menta. Sobre todo destaca la citronela, el aceite esencial que se obtiene de la planta de la citronela es especialmente efectivo contra la mosca negra y su picadura. Además se recomienda caminar con manga larga en la medida de lo posible o cubrirse sobre todo las piernas con calcetines largos o pantalones que cubran la mayoría de la pierna.

