Terremoto entre los traidores: el golpe maestro de Carlos al traicionar a Vicky

Carlos ha decidido dar un golpe maestro en el momento más inesperado. Tras las primeras mesas redondas que han dejado mermados a los fieles, ha pasado a la acción… ¡contra los suyos! El traidor ha visto la ocasión perfecta para empezar a eliminar compañeros de cónclave cuando Vicky ha acaparado el protagonismo de la mesa redonda al empezar a arremeter contra casi todos los jugadores y al enfrentarse especialmente a Campeón.

“Sabía que, si a Vicky la atacaban, ella se iba a defender mal porque no la he visto desenvolverse bien bajo presión”, ha explicado Carlos. Efectivamente, cuando ha visto que las sospechas crecían en torno a la alicantina, él se ha encargado de echar aún más leña al fuego atacándola sin piedad. Además, no lo ha hecho de forma impulsiva, sino que llevaba su estrategia bien preparada.

La situación ha desconcertado a Popeye, que no se esperaba esta jugada. De hecho, la unión que había hasta ahora ha quedado definitivamente rota: “Le miro a los ojos y no termino de confiar en él”. Carlos ha abierto definitivamente una nueva etapa entre los traidores, llena de tensión… y con los puñales volando entre ellos