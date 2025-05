Desconcierto total entre los traidores: ¿por qué Lía sigue viva si la han envenenado?

Los jugadores de Traitors han ido llegando al desayuno, como en el resto de las mañanas, con la incertidumbre de saber qué compañero faltaría. Han empezado a especular con el fiel que habría sido asesinado durante la noche, después de Julio y de Blanca. Sólo tres, los traidores, saben quién es la nueva víctima: Lía ha sido envenenada.

Sin embargo, se han quedado en shock cuando la han visto aparecer por la puerta. Carlos, Vicky y Popeye han tenido que disimular su desconcierto. Lo primero que han pensado es que hicieron algo mal siguiendo las instrucciones de la carta.

Carlos incluso se teme represalias de los otros dos traidores: “La que me va a caer encima porque se van a pensar que toda la movida de ayer me la he inventado”. Efectivamente, Popeye ha sentido por un momento que alguien le ha tomado el pelo. Todo tiene una explicación, que después les ha dado Juanra Bonet.