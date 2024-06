Bertín Osborne, caos en uno de sus conciertos con solución: "Les devolvieron el dinero y escucharon a Bertín"

Bertín Osborne ha reaparecido en un concierto tras firmar un comunicado con Gabriela Guillén, donde confirma la paternidad del hijo que espera. Sin embargo, no todo ido tan bien como se esperaba.

En el concierto de Bertín Osborne de San Agustín de Guadalix ha reinado el caos: “Muy decepcionada”, señalaba una seguidora del cantante que había acudido a la cita. Problemas que incluso que llegan antes de comenzar el show: “La web pone a las ocho, pero dicen que empieza a las diez y media”.

La hora de citación no distingue entre quienes han comprado entrada con cena con pase a las ocho y entrada normal con pase a las diez y media. Los asistentes, indignados, piden que les devuelvan el dinero. “Yo le he dicho que hasta esas horas no me podía quedar y que, si me podían devolver el dinero y me lo han devuelto”, confiesa una asistente a los micrófonos de este programa.

El error en la venta de entradas es solo el primero de una noche catastrófica. Los problemas técnicos obligan a cancelar el concierto antes de que se inicie y es el propio Bertín quien sube al escenario a dar explicaciones: “el problema que hay es que hay tres bombillas y esto es un montaje profesional. Y entonces aquí hay 14 músicos, que tienen que leer partituras”.

Además, ha querido añadir que: “Han contratado a un equipo de luces y de sonido que se llama audio suite, al que no debéis contratar nunca más en la vida”. A pesar del evidente enfado, el cantante hace gala de su profesionalidad y canta cinco canciones para el público que ha invertido su tiempo y dinero en ir a verle actuar. Pero Bertín no quiere abandonar el escenario sin antes ponerle nombre al responsable del desastre.

“El dueño de la empresa me han contado que ha llegado en una bicicleta eléctrica a las seis de la tarde diciendo que estaba todo muy bien y se ha alargado y no ha vuelto”, ha señalado Bertín Osborne, añadiendo que: “Lo único que pide es coger al de la bicicleta eléctrica y metérsela por el culo”. Los asistentes, molestos con la situación que han vivido, se quejan al propio Bertín que da la cara ante ellos. La entrada con cena costaba 150 euros y hay gente que ha pagado 40 euros para regresar a su casa: “Yo me siento engañado”.

Y ahora Sonsoles se ha puesto en contacto con el dueño de la empresa y no ha querido dar declaraciones. Sin embargo, hemos hablado con Paloma García Pelayo, colaboradora de este programa, quién ha señalado que Bertín Osborne no daba crédito con la situación: "El público se fue encantado. Les devolvieron el dinero y escucharon a Bertín".