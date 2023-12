Un audio demuestra el supuesto maltrato infantil en una guardería de Mallorca: "He cogido los macarrones y se los he plantado en la cabeza"

Un vídeo ha demostrado el supuesto maltrato infantil que tiene lugar en una guardería de Mallorca. Una de las profesoras, y también directora del centro, lo reconoce en un audio y avisa a uno de los madres.

"¿Estás oyendo a tu hijo llorar? Bueno, pues le he sentado a comer y según le he puesto los macarrones los ha tirado. Y he cogido los macarrones y se los he plantado en la cabeza, ¿vale?", dice en el audio.

Una cruel represalia con un parte de lesiones que certifican el abuso y es que, según los médicos, el niño de apenas 3 años presentaba quemaduras en el cuero cabelludo y hematomas.

La supuesta maltratadora fue detenida cuando el padre de la víctima acudió con la policía a la guardería y, en ese momento, la profesora no mostró arrepentimiento. A pesar de las evidencias, el juez archivó el caso.

Tras meses de investigación, los padres del pequeño creen saber qué falló y es que, de manera incomprensible, su antiguo abogado no presentó las dos pruebas clave: el audio de la profesora y el video del niño relatando el supuesto abuso.

Por este motivo quieren que se reabra el caso junto a un nuevo letrado, pues, desde el día que se produjo el maltrato, el niño se despierta con pesadillas y llora al tener que ir a una nueva guardería.

Sus padres quieren que la justicia cierre definitivamente el centro y demuestre que la profesora cometió malos tratos con el pequeño.

Hablamos con el padre del menor, víctima del presunto maltrato infantil

Luis es el padre del niño de 3 años que ha sido víctima del presunto maltrato infantil. Ha explicado que finalmente se ha podido reabrir el caso y han cambiado de letrado, lo que les da la posibilidad de poder añadir cosas, entre ellas los audios y el vídeo.

"Queremos ampliar la denuncia a la guardería y sentar como testigo a la policía", ha dicho, además de pedir una orden de alejamiento y que cierren la guardería.

Ahora mismo, el centro está cerrado por vacaciones y la dueña se encuentra fuera de Mallorca, pero durante todo el 2023 ha estado trabajando. "De hecho me cruzo con ella por el pueblo", ha explicado el padre, además de añadir que se cree impune respecto a lo que ha pasado.

"Estuvo alrededor de 1 hora con los macarrones en la cabeza", ha contado el padre del menor, porque es el tiempo que pasó desde que le mandó el audio hasta que llegó a la guardería.