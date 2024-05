Ariana, la primera víctima de la presunta limpiadora estafadora: "Me robó la tele, el colchón y realquiló el piso"

Los afectados por Carmen, la limpiadora que se hacía pasar por la propietaria de las viviendas donde trabajaba aprovechando la ausencia de sus dueños reales, no solo se encuentran en Almería, sino que están por toda España.

En total acumula ya 7 denuncias, ya que usaba perfiles falsos en redes sociales para ofrecer servicios de limpieza. Todo era aparentemente legal, como el caso de Antonio, que le pagó 1000 euros y alquiló una vivienda sin sospechar nada.

Sin embargo, además de la trama inmobiliaria, hay víctimas de otros sectores y, a pesar de todas sus presuntas estafas, sigue en la calle con decenas de afectados acusándola.

Otra de ellas es Ariana, la primera víctima de la presunta estafadora. Carmen se puso en contacto con ella porque necesitaba una vivienda durante dos meses hasta que le entregaran la suya. Sin embargo, se quedó a vivir ahí sin pagar.

"Nos debe unos 500 euros mensuales y ha estado casi un año", ha asegurado, además de los gastos de suministro, un colchón, un lavavajillas y una televisión. Ariana y su madre lo han pasado muy mal, y esta última ni siquiera quiere volver al piso.

Durante un año han aguantado una situación de ansiedad y de no poder ir a su casa. Y es que además de no pagar, Carmen estaba intentando realquilar el piso. Fue un joven quien se puso en contacto con ella, ya que incluso le dio el depósito para que no se lo quitaran.

Ariane y su madre trataron de contactar con ella y, o no podían hablar con ella, o le ponía excusas constantemente. "Nos insultaba y decía que le estamos acosando", ha asegurado.

La versión de Carmen, la presunta estafadora

En Y ahora Sonsoles hemos intentado hablar con Carmen, presunta estafadora, que ha asegurado que es todo mentira. "Dejadme tranquila que al final me va a dar algo", ha dicho.

No ha querido dar más declaraciones, además de que había terminado en urgencias por culpa de la prensa.