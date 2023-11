Analizamos la apretada agenda de Chenoa durante el tiempo que ha estado casada con Miguel Sánchez Encinas

Chenoa ha hablado por primera vez sobre los motivos de su ruptura y ha dejado claro que Miguel Sánchez Encinas y ella se han separado por incompatibilidad en sus profesiones. Además, en 'Y ahora Sonsoles' supimos en exclusiva que ahora necesitan tiempo y tranquilidad.

Viajes, conciertos, agendas y programas parecen haber sido el motivo de su separación, algo que hemos analizado. Si nos trasladamos al inicio de su relación, Miguel y Chenoa se enamoraron en febrero de 2019, y en junio de ese mismo año se pidieron compromiso.

Sin embargo, tan solo 4 meses después, la pandemia del coronavirus hizo que sus atrapadas agendas se detuvieran de golpe. "De lo que me he dado cuenta estando con Miguel en el confinamiento es de que sí me quiero casar con él", dijo la artista en pleno 2020.

En junio de 2022 se dieron por fin el 'sí, quiero' y posteriormente viajaron juntos por Grecia, Malta y Croacia, los destinos de una luna de miel que era muy deseada y que tuvo que ser pospuesta por la pandemia.

Un mes después del enlace, Chenoa retomó su gira de conciertos y cuatro meses después comenzó su podcast, que le ocupaba dos días de la semana más la preproducción. Ese mismo mes también empezó a grabar su programa de televisión en Barcelona, que la mantuvo fuera de casa otros dos días.

A esto se une su nueva aventura como presentadora de televisión, la grabación de anuncios publicitarios, la grabación de su nuevo disco. ¿Ha sido su agenda laboral la que ha mermado su matrimonio?

Tras la separación, llega el momento de repartir los bienes que la pareja tiene en común, y es que la artista no solo hace fortuna con su música.

Tras el anuncio de su ruptura, ella ya ha retomado sus compromisos profesionales.