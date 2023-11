Así ha retomado Chenoa sus compromisos profesionales tras el anuncio de su ruptura con Miguel Sánchez Encinas

Chenoa ha reaparecido después de su ruptura con Miguel Sánchez Encinas, con quien ha estado casada poco más de un año y con quien mantiene una relación amistosa. La artista ya se pronunció en exclusiva con Beatriz Cortázar y le dejó claro que necesitaban tiempo y tranquilidad.

Ahora la hemos visto radiante, agradecida, emocionada y con muchos nervios. La expectación era máxima y la cantante no ha defraudado.

Con un look muy sexy, Chenoa no ha dejado de lado sus compromisos profesionales a pesar de la ruptura, pero ha dejado claro a la prensa que no iba a permitir preguntas personales.

Eso sí, para la revista Hola la cantante ha asegurado que se trata de una separación temporal, y, como ya le dijo a Beatriz Cortázar, necesitaban tiempo.

Además, la artista ha explicado los motivos por los que se han separado. "Simplemente es una cuestión de compatibilidad en nuestras profesiones", ha asegurado.

Unos motivos que ya adelantaba su amiga Cruz Sánchez de Lara en el programa.