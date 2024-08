Los 20 días de angustia de la madre de Damián, desaparecido tras una discusión: "Le pido disculpas"

La familia de Damián busca desesperadamente a este joven de Xàtiva (Valencia) que hace 20 días desapareció tras una discusión con su madre. Los hechos ocurrieron cuando Damián la acompañó a hacer la compra, pero se quedó en el coche esperando.

Cuando su madre volvió, el joven ya no estaba y desde entonces no se sabe nada de él. El motivo de la discusión previa a la desaparición fue el uso excesivo de la tecnología, y es que, desde los 15 años, Damián vivía enganchado a la tecnología.

Su adicción era tal que sus padres le quitaban por temporadas el acceso a estos dispositivos, aunque él siempre encontraba alguno. A pesar de que su adicción era fuerte, ellos nunca pensaron que fuese capaz de desaparecer.

Damián vive en Xàtiva. Sin embargo, ha sido visto por las calles de un barrio a las afueras de Madrid con paso decidido y una mochila al hombro. Sus padres se han trasladado a la capital para encontrarlo, y no van a descansar hasta conseguirlo.

Hemos hablado con Vanesa, la madre de Damián, que nos ha contado que todavía no se sabe nada de él. La última información que tienen es que fue visto en el barrio de Fuencarral, en Madrid. Sin embargo, no conocen a nadie en la capital porque ellos vivieron mucho tiempo en Tenerife y ahora en Xàtiva.

"No entiendo nada", ha dicho su madre, que tuvo una discusión con Damián especialmente por hacer búsquedas en modo incógnito, algo que no queda registrado. "Si algún día pasaba algo yo no iba a poder seguir un rastro", ha dejado claro.

Vanesa no sabe si su hijo ha podido hacer contactos por chats. El vídeo lo grabaron unas compañeras de instituto que casualmente estaban en Madrid, y es gracias a ello que sabe dónde está su hijo. Sin embargo, ellas no se acercaron a hablar con él.

Esta madre, además, le ha mandado un mensaje a su hijo para que le llame. "No sé qué ha podido molestarle tanto porque fue una discusión de lo más normal", ha asegurado, y le ha pedido disculpas por el daño que le haya podido hacer.

