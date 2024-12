Sin amigos por culpa de su expareja: "Me tenía amenazado. Les quiero decir que me perdonen, que entiendan mi situación"

Aarón ha tenido la suerte de estar durante muchos años rodeado de grandes amigos y de gente que le quería. Un día conoció a un hombre y lo dio todo por él.

Ha llegado hasta el punto de pedirle dinero a sus amigos para cumplir con los caprichos de su expareja. Incluso les ha llegado a mentir. Sin embargo, sus amigos le han pillado.

"Decidimos pasar dos semanas juntos en un hotel y yo le costeaba todos los gastos" señala Aarón sobre el comienzo de su relación: "Sobre dos mil euros".

Sobre su relación ha señalado que: "A él le gustaban las mujeres, no quería nada con hombres. Pero me dijo que quería intentarlo, aunque yo le pagaba todo".

En una ocasión le acogió en su casa porque tuvo un problema con su madre y, aún así, le llegó a costear todo: "Vivió a cuerpo de rey".

Día tras día, Aarón ve como sus ahorros van desapareciendo y les decía a sus amigos que necesitaba dinero para comer, pero en el fondo no era verdad: "Él me gustaba demasiado, no me daba cuenta de lo que se aprovechaba de mí".

"Llegó a pegarme palizas", una situación que no llegó a denunciar por miedo. Aarón se arrepiente de todo lo ocurrido y ha visitado el plató de Y ahora Sonsoles para pedir perdón a todas las personas afectadas.

"Les quiero decir que me perdonen, que entiendan mi situación, me encantaría volver a los momentos bonitos, de risa, de karaoke", confesando que saber que la relación no va a ser como antes, pero necesita que le escuchen.

Mariachu es una de sus amigas más fieles que todavía no ha renunciado a la amistad de Aarón y quiere darle una nueva oportunidad, aunque sea para conocer todo lo que ha ocurrido.

"Yo no te puedo dejar de querer en tres días" ha confesado su amiga, quien deja claro que la traición va a ser difícil olvidar: "El resto de amigos no quieren saber nada de él".