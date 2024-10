Lola quiere borrar a su expareja de su vida y de su piel: "Le vino bien que tuviera cáncer para serme infiel"

Lola creía que el amor era para siempre, hasta el punto de que se tatuó el nombre de José, su expareja durante más de diez años, en la muñeca. Ahora, tras descubrir que le ha sido infiel al menos dos veces, quiere borrarle literalmente de su vida.

Aunque su familia le advirtió que tuviera cuidado con José, Lola hizo oídos sordos. Cuando empezaron, él ya tenía tres hijas y sus padres y los vecinos del pueblo no le veían con buenos ojos, pero ella decidió seguir adelante con la relación y pasó un año sin hablarse con ellos.

A día de hoy, sus padres no saben nada de la primera infidelidad, que les ocultó para que no se preocuparan. Fue en 2020, cuando le detectaron cáncer de mama. "Le vino súper bien que estuviera mala y no estuviera en casa", ha desvelado. Su madre, Loli, se ha emocionado al escuchar lo mal que lo ha pasado Lola.

"Me dijo que la primera vez solo habían sido mensajes y le perdoné", ha asegurado. Sin embargo, desde entonces la relación se hundió y ella nunca recuperó la confianza.

La segunda infidelidad la descubrió gracias a su hermana. "Fui al piso en el que estaba la otra y me negó que estuviera ahí", ha confesado Lola.

Aquel momento fue el definitivo para poner punto y final a su relación. El apoyo de su familia fue crucial para superarlo, pero hoy quiere borrar por completo la huella que le dejó en la piel.