Amelia Bono estalla ante los comentarios gordófobos de sus redes sociales: "Pueden hacer mucho daño"

Amelia Bono ha sido víctima de comentarios gordófobos en sus redes sociales después de haber publicado un vídeo de siete segundos bailando en bikini.

Ante comentarios como "¿Embarazada?" o "Haz abdominales", la influencer se ha visto obligada a responder. "Es final de verano, me he comido lo que me ha dado la gana y más", ha dicho.

Y esta no es la primera vez que la joven tiene que hacer frente a ataques relacionados con su físico, pues también le han dicho en otras ocasiones que es anoréxica, ha confesado. "Pueden llegar a hacer mucho daño", ha dejado claro.

A pesar de todo, Amelia ha rematado estas declaraciones con una contundente petición: empatía, felicidad y apoyo para frenar el acoso entre todos.