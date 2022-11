Alejandro Sanz celebra su éxito personal y profesional junto a su pareja Rachel Valdés

Alejandro Sanz tiene muchos motivos para celebrar. Y uno de ellos es el cumpleaños de su pareja, Rachel Valdés, que acaba de cumplir 32 años.

El cantante está en uno de los mejores momentos de su vida, y una de las razones es que hace 3 años que conoció a la que hoy es su alma gemela.

Para celebrar el nuevo año de Rachel, la pareja organizó una divertida fiesta en su casa y, gracias a las redes sociales, pudimos ver lo bien que se lo pasaron.

Pero a Sanz no solo le va bien en lo personal. A lo largo de su carrera, que comenzó hace más de 30 años, no ha parado de alcanzar éxito tras éxito. No para de llenar estadios, ganar Grammys y sacar temazos. ¡Y por muchos años más!